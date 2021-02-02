Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Ентузіаст перевірив енергоефективність процесорів Samsung Exynos 2100 й Exynos 990

  • 12
Наскільки енергоефективніший процесор Samsung Exynos 2100 - фото 1
Наскільки енергоефективніший процесор Samsung Exynos 2100

Ще до презентації флагманської мобільної платформи Exynos 2100 представники Samsung неодноразово підкреслювали, що новинка цікава не тільки зростом продуктивності, але й рекордною енергоефективністю. Тепер ми можемо глянути на реальні цифри.

YouTube-блогер Golden Reviewer порівняв обидва чипи, і Exynos 2100 дійсно зумів здивувати. Розповідаємо, наскільки крута в нього енергоефективність.

Це цікаво: Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S

Автор YouTube-каналу Golden Reviewer використовував популярне тестове програмне забезпечення SPECint2006, за допомогою якого прораховується баланс між продуктивністю й енергоефективністю процесорів. Так, ядра M5 і Cortex-A76, що входять до складу Exynos 990, набрали 30,95 і 21,54 бала відповідно.

Ентузіаст перевірив енергоефективність процесорів Samsung Exynos 2100 й Exynos 990 - фото 446014

Результати Cortex-X1 і Cortex-A78, що входять в архітектуру Exynos 2100, склали 39,61 і 35,71 бала, що значно перевершує можливості попередника Exynos 990.

При цьому новітня платформа Samsung краща за 990-й чип за всіма показниками енергоефективності, чим і пояснюється триваліший час автономної роботи смартфонів серії Galaxy S21 у порівнянні з Galaxy S20.

Читайте також: Samsung Galaxy S21 Ultra й iPhone 12 Pro Max порівняли у тесті на міцність: відео

Джерело: You Tube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • 28 cічня, 16:20
  • 931
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 28 cічня, 10:50
  • 376
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 565
Загрузка...
Новини