Ентузіаст перевірив енергоефективність процесорів Samsung Exynos 2100 й Exynos 990

Ще до презентації флагманської мобільної платформи Exynos 2100 представники Samsung неодноразово підкреслювали, що новинка цікава не тільки зростом продуктивності, але й рекордною енергоефективністю. Тепер ми можемо глянути на реальні цифри.

YouTube-блогер Golden Reviewer порівняв обидва чипи, і Exynos 2100 дійсно зумів здивувати. Розповідаємо, наскільки крута в нього енергоефективність.

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Автор YouTube-каналу Golden Reviewer використовував популярне тестове програмне забезпечення SPECint2006, за допомогою якого прораховується баланс між продуктивністю й енергоефективністю процесорів. Так, ядра M5 і Cortex-A76, що входять до складу Exynos 990, набрали 30,95 і 21,54 бала відповідно.

Результати Cortex-X1 і Cortex-A78, що входять в архітектуру Exynos 2100, склали 39,61 і 35,71 бала, що значно перевершує можливості попередника Exynos 990.

При цьому новітня платформа Samsung краща за 990-й чип за всіма показниками енергоефективності, чим і пояснюється триваліший час автономної роботи смартфонів серії Galaxy S21 у порівнянні з Galaxy S20.

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