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Ентоні Хопкінс завів акаунт в TikTok: перше відео

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Ентоні Хопкінс завів акаунт в TikTok: перше відео - фото 1

82-річний актор Ентоні Хопкінс створив сторінку в популярній китайській мережі TikTok. І він уже взяв участь в одному з челенджів.

Так, Ентоні Хопкінс долучився до флешмобу Toosie Slide, який став популярний в кінці березня – початку квітня. У ньому користувачі соціальної мережі танцюють під пісню Дрейка. "Дрейк, я запізнився на вечірку. Але краще пізно, ніж ніколи", – прокоментував веселий ролик актор.

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В кінці ролика актор кинув виклик Сильвестру Сталлоне і Арнольду Шварценеггеру, вставши в стійку і процитувавши знамениту фразу з "Термінатора".

@officialanthonyhopkins

##Drake I’m late to the party... but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge

♬ original sound - officialanthonyhopkins

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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