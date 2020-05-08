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Ентоні Хопкінс завів акаунт в TikTok: перше відео
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82-річний актор Ентоні Хопкінс створив сторінку в популярній китайській мережі TikTok. І він уже взяв участь в одному з челенджів.
Так, Ентоні Хопкінс долучився до флешмобу Toosie Slide, який став популярний в кінці березня – початку квітня. У ньому користувачі соціальної мережі танцюють під пісню Дрейка. "Дрейк, я запізнився на вечірку. Але краще пізно, ніж ніколи", – прокоментував веселий ролик актор.
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В кінці ролика актор кинув виклик Сильвестру Сталлоне і Арнольду Шварценеггеру, вставши в стійку і процитувавши знамениту фразу з "Термінатора".
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