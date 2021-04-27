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Ентоні Хопкінс проспав свою перемогу на Оскар-2021

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Ентоні Хопкінс - фото 1
Ентоні Хопкінс / gettyimages

Цьогоріч у номінації Найкраща чоловіча роль переміг 83-річний актор Ентоні Хопкінс. Однак чоловік не з'явився на церемонію нагородження, котру мав відвідати дистанційно. А все тому, що актор... заснув.

Представник Хопкінса розповів, що коли того оголосили найкращим актором року, він мирно спав у своє ліжку і гадки не мав, що отримав заповітну статуетку. Відзначимо, що для актора цей Оскар – шостий, як номінація, і другий, як перемога, пише people.

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Ентоні Хопкінс отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на 93-й церемонії вручення премії Оскар за головну роль у фільмі Батько. Хопкінс зіграв пенсіонера, який страждає від хвороби Альцгеймера. Чоловік поступово втрачав пам'ять, від чого думає, що його дочка те і робить, що прагне відібрати у нього житло.

Самому актору дуже сподобалася роль у фільмі, це його найбільша гордість, і те, що він став найстаршим з нині живих акторів, які перемогли в цій категорії, також багато для нього значить!

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