Енола Холмс: тизер нового фільму про сестру Шерлока

У мережі з'явився перший тизер фільму "Енола Холмс" (Enola Holmes) про сестру знаменитого Шерлока Холмс, де головну роль виконала зірка "Дуже дивних справ". Дивіться трейлер і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!!

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший тизер до нової стрічки "Енола Холмс" (Enola Holmes), який познайомить світ з сестрою детектива Шерлока Холмса. Прем'єра стрічки запланована вже на 23 вересня на платформі.

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Сюжет базується на романах Ненсі Спрінгер та розповість про те, як раптово зникає матір Еноли. Тож дівчинка вирішує самостійно її відшукати, адже старші брати зовсім не допомагають їй у цій непростій справі.

У головних ролях: Міллі Боббі Браун, Генрі Кавілл, Сем Клафлін, Хелена Бонем Картер, Фіона Шоу та інші.

Енола Холмс, дивитись трейлер фільму онлайн:

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