Енді Руїс переміг Ентоні Джошуа нокаутом: відео сенсаційного бою

У ніч з 1 на 2 червня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) провів поєдинок з американцем Енді Руїсом. Останній переміг боксера нокаутом. Дивіться відео сенсаційного бою!

Бій відбувався на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Саме там мексиканець сенсаційно здобув перемогу, відправивши у нокаут Ентоні Джошуа у сьомому раунді.

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Поєдинок почався з того, що 29-річний мексиканець довів, що його дарма недооцінювала більшість. Ентоні Джошуа не очікував, що Руїс буде настільки агресивним, що вельми шокувало боксера. Після нокдауну у третьому раунді британець заледве зумів піднятися на рівні, хитаючись не гірше, ніж під час поєдинку з Володимиром Кличком. Зазначимо, що Руїс був готовий закінчити бій ще наприкінці третьої хвилини, але Ентоні Джошуа врятувався завдяки звуку гонга.

Четвертий раунд був непоганим для Джошуа. Він навіть зумів досить непогано відновитися та пробував атакувати суперника. На перший погляд, здавалося, що йому таки вдасться перейняти естафету та змінити хід поєдинку. Причому, Руїс по первах не прагнув добивати чемпіона, хоч і мав усі можливості для цього.

Натомість далі бій проходив чітко по "плану" Руїса. Ентоні Джошуа кілька разів опинявся на канвасі, і після одного з нокдаунів у сьому раунді рефері зупинив бій.

This is the worst thing you'll see on the internet today.



The scenes of Andy Ruiz beating Anthony Joshua like he stole something. pic.twitter.com/BkO7xfAo2M — Oh' Kelvin (@kelvinekerete) 2 червня 2019 р.

Відповідно, тепер чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO належать тепер 29-річному мексиканцю Енді Руїсу. Тепер можна лише припускати, чи наважиться Ентоні Джошуа на бій-реванш?..

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