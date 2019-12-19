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EMUI 10 на Android 10 вийшла для смартфонів HUAWEI: перелік моделей
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Через кілька місяців активного тестування власники 14 моделей смартфонів HUAWEI можуть встановити стабільну версію фірмової оболонки EMUI 10, побудованої на базі новітньої операційної системи Android 10. Дізнайтесь, які моделі уже можна оновити!
Крім оптимізації роботи ОС і плавнішого інтерфейсу, розробники HUAWEI додали до апдейту кілька нових функцій.
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Нову збірку EMUI 10 отримали пристрої з різних цінових категорій: починаючи від торішнього флагмана HUAWEI Mate P20 Pro і аж до HUAWEI nova 4e. Раніше компанія вже представила стабільну версію прошивку на базі Android 10 для моделей HUAWEI P30 і P30 Pro, nova 5T, Mate 20X. Тепер система стала доступна власникам таких смартфонів:
- HUAWEI Mate 20 X 5G
- HUAWEI Mate RS Porsche Design
- HUAWEI Mate 10 Porsche Design
- HUAWEI Mate 10 Pro
- HUAWEI Mate 10
- HUAWEI P20
- HUAWEI P20 Pro
- HUAWEI nova 4e
- HUAWEI Enjoy 10 Plus
- HUAWEI Enjoy 9S
- HUAWEI Maimang 8 (відомий як P Smart + 2019)
- HUAWEI Maimang 7 (відомий як Mate 20 Lite)
- Huawei Honor 20i
- Huawei Honor 10 Lite
Ключовою відмінністю EMUI 10 став перероблений дизайн, який компанія позиціонує як "журнальну візуалізацію" з характерними відступами по краях. Дизайнери змінили всі іконки та значки, побудувавши їх за принципом золотого перетину, а також додали нові теми, включаючи трендову темну. Користувачі отримали можливість налаштовувати повідомлення, які відображаються на Always On дисплеї при заблокованому пристрої.
Змінився вид шторки повідомлень, а її анімація стала плавнішою. Взаємодія з інтерфейсом стала значно гармонійнішою завдяки імітації натискання. Зазнало змін і жестове керування, доповнене новим алгоритмом дій.
EMUI 10 зустрічає користувача новим додатком "Камера", інтерфейс якого візуально став "легшим". Фірмова оболонка стала значно швидшою завдяки активному використанню нейронних мереж. Одним з головних нововведень стала поява технології Distributed Virtual Bus, що дозволяє встановити безшовне перемикання між пристроями, що працюють на цій версії ОС, для обміну даними.
Найближчим часом HUAWEI випустить і стабільну міжнародну версію оболонки EMUI 10 на базі Android 10 для наведеного вище списку пристроїв
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