Чудова влучність: жаба-геймер стала зіркою Twitter

Кожен сам обирає собі домашнього улюбленця, однак у цього хлопця доволі незвичайна тваринка з не менш оригінальними талантами. Ви коли-небудь бачили жабу-геймера? Тоді саме пора оцінити це відео.

В соцмережі Twitter всього за кілька днів відео з умілою жабою зібрало понад 166 тисяч переглядів. І річ не лише у тому, що це доволі не популярний варіант домашньої тваринки.

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На записі господар вмикає на своєму смартфоні гру, де потрібно ловити комах, та ставить її прямісінько перед жабою. А вже за хвилину можна побачити чудовий результат для представника земноводних, який упіймав майже всіх комах. Щоправда, залишився голодним. Вочевидь, саме це й змусило "улюбленця" вхопити за пальця господаря.

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