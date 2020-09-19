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Еммі 2020: статуетки переможцям вручатимуть у захисних костюмах у вигляді смокінгів

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Церемонія вручення Еммі-2020 буде віртуальним - фото 1
Церемонія вручення Еммі-2020 буде віртуальним / gettyimages

У ніч з 20 на 21 вересня пройде 72 церемонія вручення телепремії "Еммі". Цьогоріч вона буде віртуальною зі зрозумілих нам усім причин. Як повідомляє NY Post, учасники церемонії, які зазвичай вручають статуетки на сцені, будуть повністю одягненими у спеціальні захисні костюми.

Планується, що вони будуть "відвідувати деяких переможців в прямому ефірі". Дизайнерське екіпірування з логотипом Emmys, яке нагадує смокінг з клейонки, створила Катя Кахілл, яка зазвичай підбирає вбрання для церемонії "Оскар".

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Це не лише приємно і зухвало, але і міра безпеки для всіх наших переможців і ведучого, – заявили продюсери.

Зазначимо, що головний ведучий шоу – Джиммі Кіммел.

Еммі 2020: статуетки переможцям вручатимуть у захисних костюмах у вигляді смокінгів - фото 426271
Вручати нагороди будуть у захисних костюмах, які нагадують смокінги / Фото ABC

"Ми плануємо зробити так, щоб ви малий чудовий вигляд, – досліджуємо передові технології, що дозволяють використовувати хороші камери й освітлення, і з нетерпінням очікуємо спільної роботи з вами для створення ваших унікальних" екранних моментів", – говорили організатори раніше.

Очевидно, традиційної червоної доріжки цьогоріч теж не буде, але впевнені, що зірки зможуть проявити себе. Віртуальна церемонія відкриє поле для експериментів – звичайний black tie дрес-код стає дещо неформальнішим. Організатори тільки за, якщо учасники захочуть одягнутися як на офіційну подію, але не проти навіть домашніх піжамних луків прямо у ліжку.

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Джерело: NY Post
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