Емма Вотсон замінить Емму Стоун у Маленьких жінках

Емма Вотсон зіграє роль у майбутньому римейку "Маленьких жінок", яка спочатку передбачалася для Емми Стоун.

Актрисі довелося відмовитися від проекту Грети Гервіг через зобов'язання перед студією Fox Searchlight і її фільмом "Фаворитка", де Стоун зіграла одну з головних ролей. А оскільки попереду очікується "сезон нагород", Емма буде дуже зайнята промокампанією картини.

І ще: 51-річний Венсан Кассель одружився на 21-річній моделі: з'явилися фото

Оскільки зйомки "Маленьких жінок" повинні початися вже через місяць, продюсери швидко знайшли заміну Еммі, вибравши іншу Емму. У зв'язку з тим, що ролі ще опрацьовуються, поки невідомо, яку з сестер зіграє Вотсон.

Грета Гервіг виступає в ролі режисера та сценариста стрічки, в якій також беруть участь Меріл Стріп, Лора Дерн, Сірша Ронан, Тімоті Шаламов і можливо Флоренс П'ю.

Замість Емми Вотсон мала зіграти Емма Стоун / gettyimages

Нагадаємо, що в основі сюжету лежить однойменний роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт про життя чотирьох сестер сімейства Марч за часів Громадянської війни у США. Книга стала настільки популярною, що вже отримала кілька екранізацій. Однією з найвідоміших вважається версія 1994 року зі Вайноною Райдер, Кірстен Данст, Клер Дейнс і Крістіаном Бейлом. Картина отримала тоді три номінації на "Оскар".

Читайте також: Мілла Йовович знялася в фільмі модного будинку Kenzo: дивіться тизер