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Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти

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Емма Вотсон та інші приміряли образи Джульєтти - фото 1
Емма Вотсон та інші приміряли образи Джульєтти

У травні 2019 року стало відомо, що календар Pirelli на 2020 рік зніме італійський фешн-фотограф Паоло Роверс. Новенький календар Pirelli-2020 натхненний творчістю англійського драматурга Вільяма Шекспіра і називається "У пошуках Джульєтти".

Паоло запросив знятися для цього календаря 9 жінок, серед яких неймовірні актриси Емма Вотсон, Крістен Стюарт, Клер Фой, Індія Мур, Яру Шахід і інші. Фотограф попросив їх зіграти в кадрі Джульєтту з "Ромео і Джульєтти" Шекспіра.

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Я все ще шукаю свою Джульєтту, і я буду шукати її все життя, – розповідає Паоло Роверс. – Тому що Джульєтта – це мрія.

Календар Pirelli-2020 вийде у жовтні 2019 року. Днями з'явилися кадри офіційного бекстейджу зйомок, які проходили в Парижі і Вероні:

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345677

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345678

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345679

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345680

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345681

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345682

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345683

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345684

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345685

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345686

Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти - фото 345687

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Джерело: harpersbazaar
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