Емма Стоун стала обличчям нового аромату Louis Vuitton

Голлівудська актриса Емма Стоун стала амбасадором нового аромату Louis Vuitton і знялася в його рекламній кампанії.

Актриса представляє аромат Attrape-Rêves – новинку з композицією на деревно-квіткову тему з нотами бергамоту, півонії, пачулі, імбиру, какао, лічі та турецької троянди, створену Жаком Кавальє-Беллетрудом.

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Фотографії Стоун у легкій сукні на тлі скель для нового кампейну зробив Крейг МакДін, а режисером і автором відеоролика – Сем Мендес ("Краса по-американськи", "007: Координати Скайфолл").

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