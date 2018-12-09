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Емінема закопують у новому кліпі на трек Good Guy (відео)

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Eminem - Good Guy ft. Jessie Reyez, дивитись кліп онлайн: - фото 1
Eminem - Good Guy ft. Jessie Reyez, дивитись кліп онлайн: / XXL Mag

Емінем випустив незвичайне відео на спільну пісню Good Guy з канадською співачкою Джессі Реєз. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний репер Емінем потішив шанувальників новим роликом, показавши справжню драму. Свіжий кліп на трек Good Guy з Джессі Реєз вже підкорює Youtube та розповідає сумну історію не надто вдалих стосунків. У відео можна побачити пару, яка от-от розколеться. Дівчина знайшла собі нового коханого і вирішує доволі дивно про це розповісти хлопцю. Джессі розпочинає бійку, внаслідок якої вбиває Емінема та закопує за будинком.

І ще: Тіна Кароль повністю оголилася у своєму новому кліпі

Eminem - Good Guy ft. Jessie Reyez, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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