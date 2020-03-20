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Емінем оголосив переможця конкурсу по швидкості читання репу: відео

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Емінем - фото 1
Емінем / instagram

Американський репер Емінем назвав переможця свого флешмобу, суть якого було якомога швидше прочитати реп. Відповідне відео артист виклав на своїй сторінці в Instagram.

Раніше 47-річний музикант Емінем встановив світовий рекорд по швидкості читання репу. Виконавець вимовив 229 слів, що містять 339 складів, за 30 секунд.

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Після цього артист оголосив челендж і запросив всіх охочих повторити або ж побити його рекорд. У підсумку переможцем став користувач з ніком JackSherlock1. Швидкість його виконання треку Емінем не повідомив.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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