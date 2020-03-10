Емінем напивається до чортиків у новому кліпі Godzilla

Популярний репер Емінем здивував новим епічним кліпом на трек Godzilla, який записав спільно із загиблим Juice WRLD. Нова робота переповнений алкоголем, зброєю та несподіваними поворотами. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Емінем продовжує тішити фанатів нестандартними кліпами і цього разу презентував ролик на пісню Godzilla, яку створив разом із репером Juice WRLD, який загинув наприкінці 2019 року.

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У ролику Маршалл Метерс (справжнє ім'я Емінема) напивається до стану, що позаду нього з'являється Годзілла, блює lego, стикається з незрозумілими людьми, а потім отримує по обличчю від знаменитого Майка Тайсона. Боксер вибачається та везе Емінема до лікарні, де єдиним лікарем є Dr. Dre і копія репера. Фінал кліпу присвячено молодому Juice WRLD. За лічені години ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів!

Eminem – Godzilla ft. Juice WRLD, дивитись кліп онлайн:

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