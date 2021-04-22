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Емілія Кларк зіграє в новому проєкті Marvel Секретне вторгнення
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За даними ЗМІ, до акторського складу серіалу Секретне вторгнення Marvel Studios приєдналася Емілія Кларк (зірка Гри престолів). Вона з'явиться у кінострічці разом з Семюелем Л. Джексоном і Беном Мендельсоном.
Роль Емілії наразі тримають в секреті, проте навряд чи партія буде невеликою. Трохи раніше стало відомо, що в серіалі з'явиться і Олівія Колман (Корона, Фаворитка). Про це повідомляє screenrant.
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Сюжет оригінальних коміксів, на яких заснований проєкт, розповідав про вторгнення раси Скруллів на Землю. Завдяки своїм здібностям змінювати зовнішність, вони довгий час ховалися під масками популярних героїв, щоб в результаті завдати людству несподіваний удар.
У шоу для Disney + з'явиться Нік Ф'юрі і Талос з Капітана Марвел, а роль лиходія грає Кінгслі Бен-Адір (Одна ніч в Майамі). Секретне вторгнення – один з найбільш очікуваних серіалів від Marvel, вихід якого має відбутися приблизно в 2022 році. При цьому вперше про серіал Секретне вторгнення компанія Marvel розповіла ще в кінці 2020 року, не назвавши конкретної дати релізу.
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