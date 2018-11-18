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Емілі Ратажковскі роздяглася на камеру: спекотні кадри

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Дівчина показала спокусливий знімок в трусиках-бікіні - фото 1
Дівчина показала спокусливий знімок в трусиках-бікіні / instagram

Відома актриса і Instagram-модель Емілі Ратажковскі продемонструвала мережі спокусливі знімки.

Американська модель Емілі Ратажковскі стала зіркою соціальних мереж завдяки своїй ідеальній фігурі, яку вона часто демонструє шанувальникам.

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Цього разу дівчина показала спокусливий знімок в трусиках-бікіні бордового кольору, демонструючи свої ідеальні сідниці. Дівчина стоїть біля холодильника спиною до камери. Її волосся розпущене і спадає на спину, закриваючи верх купальника.

На другому фото модель стоїть вже обличчям до камери. Емілі позує, зайнявши звабливу позу, яка відкриває її пишне декольте і струнку фігуру. Дівчина стоїть біля того ж холодильника і тримає в руках щось смачненьке. На її обличчі ледь помітний макіяж, а волосся, як і раніше розпущене. Ратажковскі дивиться в камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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