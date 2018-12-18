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Емілі Ратажковскі топлес зваблює фанатів (18+)
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Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити фанатів спекотними фото. Цього разу дівчина поділилась знімком топлес, на якому прикривається тільки руками.
27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться доволі пікантними кадрами зі свого життя.
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Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що не дарма її порівнюють з грецькою богинею. Тому красуня опублікувала звабливе фото топлес, на якому прикривається руками. В описі вона зазначила, що дуже вдячна перукарю Орібе Каналесу, якого вважають королем волосся з Маямі.
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