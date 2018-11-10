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Емілі Ратажковскі відзначилася пікантними знімком

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Фоловери залишилися задоволені знімком - фото 1
Фоловери залишилися задоволені знімком / instagram

Модель Емілі Ратажковскі порадувала шанувальників гарячим фото.

Відома актриса і Instagram-модель Емілі Ратажковскі, яка часто тішить шанувальників відвертими фотографіями, і цього разу не підвела, і як зазвичай продемонструвала в мережі свої спокусливі знімки.

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Ратажковскі стала зіркою соціальних мереж завдяки своїй ідеальній фігури, яку вона часто демонструє шанувальникам. Дівчина показала спокусливий знімок в трусиках-бікіні і білій майці, крізь яку проглядаються груди без бюстгальтера. На фотографії Емілі стоїть спиною до камери і злегка повернулася, щоб дивитися в кадр.

Модель демонструє численним шанувальникам пружні сідниці. Фоловери залишилися задоволені і почали засипати Емілі Ратажковскі компліментами в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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