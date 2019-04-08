Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни

Популярна модель і актриса Емілі Ратажковскі відвідала гучну весільну вечірку у відвертому вбранні. Фото з заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель відвідала весілля 55-річного модельєра Марка Джейкобса і його 37-річного партнера Чарлі Дефранческо.

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Для заходу, що відбувся в нью-йоркському ресторані, Емілі Ратажковскі вибрала відверте плаття з шовку з екстремальним вирізом до талії. Шлейки, що закривають груди, закінчувалися декоративною зав'язкою на шиї. Бюстгальтера на моделі не було, тому на частині знімків видно її пишні груди.

Крім Емілі Ратажковскі на святі були Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Белла і Джіджі Хадід.

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