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Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни

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Емілі Ратажковскі вибрала відверте плаття - фото 1
Емілі Ратажковскі вибрала відверте плаття / Evening Standard

Популярна модель і актриса Емілі Ратажковскі відвідала гучну весільну вечірку у відвертому вбранні. Фото з заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель відвідала весілля 55-річного модельєра Марка Джейкобса і його 37-річного партнера Чарлі Дефранческо.

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Для заходу, що відбувся в нью-йоркському ресторані, Емілі Ратажковскі вибрала відверте плаття з шовку з екстремальним вирізом до талії. Шлейки, що закривають груди, закінчувалися декоративною зав'язкою на шиї. Бюстгальтера на моделі не було, тому на частині знімків видно її пишні груди.

Крім Емілі Ратажковскі на святі були Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Белла і Джіджі Хадід.

Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни - фото 319646

Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни - фото 319647

Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни - фото 319648

Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни - фото 319649

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Джерело: movies-and-tv
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