Емілі Ратажковскі підкорює мережу у білій білизні (18+)

Знаменита модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати підписників спокусливими фото у самій лише білизні, без одягу. Ця дівчина завжди бездоганна!

27-річна американка Емілі Ратажковскі активно працює над кар'єрою акторки та моделі. Також дівчина веде профіль в соцмережі Instagram. У неї понад 22 млн користувачів, з якими зірка ділиться фото зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів, не соромлячись демонструвати свою фігуру.

І ще: Розкішна Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у бікіні

Нещодавно модель поділилась свіжим знімком у білій білизні. У дівчини ідеальні форми, які збирають багато компліментів.

До теми: Емілі Ратажковскі зваблює мережу у крихітній білизні (18+)