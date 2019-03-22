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Емілі Ратажковскі підкорює мережу у білій білизні (18+)

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі

Знаменита модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати підписників спокусливими фото у самій лише білизні, без одягу. Ця дівчина завжди бездоганна!

27-річна американка Емілі Ратажковскі активно працює над кар'єрою акторки та моделі. Також дівчина веде профіль в соцмережі Instagram. У неї понад 22 млн користувачів, з якими зірка ділиться фото зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів, не соромлячись демонструвати свою фігуру.

І ще: Розкішна Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у бікіні

Нещодавно модель поділилась свіжим знімком у білій білизні. У дівчини ідеальні форми, які збирають багато компліментів.

До теми: Емілі Ратажковскі зваблює мережу у крихітній білизні (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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