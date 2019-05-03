Сексуальна супермодель оголила тіло у пікантному вбранні

Cult Gaia була заснована в 2012 році / best

Cult Gaia – у сукні саме цього бренду супермодель Ельза Хоск позує на новому знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.

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Cult Gaia була заснована не так давно, в 2012 році, але вже встигла завоювати серця світових трендсеттерів, а також захопити інстаграм (пам'ятаєте, як минулого літа вся стрічка була в їх плетених сумочках?).

Нова колекція Cult Gaia (плаття Ельзи якраз з неї) – жіночність у чистому вигляді. Вирізи і металевий декор в поєднанні з яскравим шовком створюють приголомшливий ефект на наглядача: погляд просто неможливо відвести.

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