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Сексуальна супермодель оголила тіло у пікантному вбранні
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Cult Gaia – у сукні саме цього бренду супермодель Ельза Хоск позує на новому знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.
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Cult Gaia була заснована не так давно, в 2012 році, але вже встигла завоювати серця світових трендсеттерів, а також захопити інстаграм (пам'ятаєте, як минулого літа вся стрічка була в їх плетених сумочках?).
Нова колекція Cult Gaia (плаття Ельзи якраз з неї) – жіночність у чистому вигляді. Вирізи і металевий декор в поєднанні з яскравим шовком створюють приголомшливий ефект на наглядача: погляд просто неможливо відвести.
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