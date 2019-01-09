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Елізабет Херлі у купальнику розбурхала мережу

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Елізабет Херлі вразила фігурою у купальнику - фото 1
Елізабет Херлі вразила фігурою у купальнику / instagram.com/elizabethhurley1

Англійська акторка Елізабет Херлі опинилась у центрі обговорень через свою ідеальну фігуру.

53-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі може з легкістю позмагатись красою з Монікою Беллуччі, адже жінка виглядає чудово у своєму віці. Це підтверджує і той факт, що вона активно веде профіль в соцмережі Instagram, де більшість знімків - у бікіні.

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Одне з фото у купальнику викликало справжній фурор на платформі Reddit, де за короткий час зібрало понад 40 тисяч переглядів та понад тисячу вражених коментарів. Ця жінка завжди готова до пляжного сезону!

Elizabeth Hurley is 53. from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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