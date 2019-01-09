Елізабет Херлі у купальнику розбурхала мережу

Англійська акторка Елізабет Херлі опинилась у центрі обговорень через свою ідеальну фігуру.

53-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі може з легкістю позмагатись красою з Монікою Беллуччі, адже жінка виглядає чудово у своєму віці. Це підтверджує і той факт, що вона активно веде профіль в соцмережі Instagram, де більшість знімків - у бікіні.

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Одне з фото у купальнику викликало справжній фурор на платформі Reddit, де за короткий час зібрало понад 40 тисяч переглядів та понад тисячу вражених коментарів. Ця жінка завжди готова до пляжного сезону!

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