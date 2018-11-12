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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

53-річна Елізабет Херлі показала ідеальне тіло у бікіні

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Елізабет Херлі у бікіні - фото 1
Елізабет Херлі у бікіні / instagram.com/elizabethhurley1

Відома англійська акторка Елізабет Херлі не припиняє дивувати своїми формами. Красуня залишається одним із прикладів того, що жінки можуть виглядати чудово у будь-якому віці!

53-річна англійська акторка, модель, дизайнер та продюсер Елізабет Херлі встигає не лише займатись величезною кількістю проектів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, надихаючи прихильників своєю красою, тому не дивно, що у неї понад мільйон підписників. До того ж, Ліз зовсім не соромиться ділитись фото у купальнику, і нещодавній допис – не виключення. Загалом, левова частина знімків Херлі демонструє її підтягнуте тіло та апетитні форми. Так тримати, Елізабет!

І ще: Богиня: Ніколь Шерзінгер показала ідеальні форми на відпочинку

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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