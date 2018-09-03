Еліта: трейлер нового молодіжного серіалу Netflix

У мережі з'явився трейлер нового серіалу від Netflix "Еліта" (Elite), який розповідає про елітну школу.

На офіційному Youtube-каналі Netflix опублікували трейлер серіалу "Еліта" (Elite), який зняли Карлос Монтеро та Даріо Мадрона. Відзначається, що нова картина є іспанською, тому у ній знялись популярні в країні актори Мігель Ерран, Марія Педраса та Данна Паола.

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Сюжет розгортається навколо трьох підлітків, які починають навчатись в одній із найбільш елітних шкіл Іспанії. Однак різний клас дуже відчувається, а дітям це не полегшує життя. Прем'єра серіалу запланована на 5 жовтня.

Трейлер серіалу Еліта, дивіться онлайн:

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