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Еліна Світоліна розсекретила свого нового хлопця: фото пари

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Переможниця Підсумкового турніру WTA 2018 Еліна Світоліна - фото 1
Переможниця Підсумкового турніру WTA 2018 Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна офіційно підтвердила новий роман. Обранцем красуні став французький тенісист Гаелем Монфісом.

Ще взимку 2018 року Еліна Світоліна розійшлася зі своїм бойфрендом, гравцем у крикет Рісом Топлі. Відтоді тенісистка тримала своє особисте життя у таємниці, і тільки тепер офіційно розсекретила свого нового обранця. Це – 32-річний французький тенісист Гаель Монфіс.

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Саме він підтримував нашу чемпіонку під час матчу другого кола Australian Open, у якому Еліна здобула перемогу над представницею Словаччини Вікторією Кузьмовою. Журналісти не оминули увагою цей факт і поставили спортсменці особисте питання під час прес-конференції.

Підтримка Гаеля Монфіса? Я не очікувала, що мене запитають про це просто на корті, я щойно закінчила свій матч. Ми ж тут зібралися заради тенісу, тому це трохи дивно. Безумовно, він підтримує мене, а я підтримую його. Кожен з нас розуміє, через що проходить інший. Це круто. Що ж, так, ми зустрічаємося, – заявила Світоліна.

Відзначимо, що чутки про нову парі в тенісному світі стали з'являтися після того, як Еліну та Гаеля помітили разом на вечірці в Нью-Йорку.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс - фото 301812
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Фото в компанії Світоліної та Монфіса публікувала раніше білоруська тенісистка Аріна Соболенко на своїй сторінці в Instagram.

Еліна Світоліна розсекретила свого нового хлопця: фото пари - фото 301813

Як вам новий хлопець Світоліної?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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