Еліна Світоліна розсекретила свого нового хлопця: фото пари

Українська тенісистка Еліна Світоліна офіційно підтвердила новий роман. Обранцем красуні став французький тенісист Гаелем Монфісом.

Ще взимку 2018 року Еліна Світоліна розійшлася зі своїм бойфрендом, гравцем у крикет Рісом Топлі. Відтоді тенісистка тримала своє особисте життя у таємниці, і тільки тепер офіційно розсекретила свого нового обранця. Це – 32-річний французький тенісист Гаель Монфіс.

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Саме він підтримував нашу чемпіонку під час матчу другого кола Australian Open, у якому Еліна здобула перемогу над представницею Словаччини Вікторією Кузьмовою. Журналісти не оминули увагою цей факт і поставили спортсменці особисте питання під час прес-конференції.

Підтримка Гаеля Монфіса? Я не очікувала, що мене запитають про це просто на корті, я щойно закінчила свій матч. Ми ж тут зібралися заради тенісу, тому це трохи дивно. Безумовно, він підтримує мене, а я підтримую його. Кожен з нас розуміє, через що проходить інший. Це круто. Що ж, так, ми зустрічаємося, – заявила Світоліна.

Відзначимо, що чутки про нову парі в тенісному світі стали з'являтися після того, як Еліну та Гаеля помітили разом на вечірці в Нью-Йорку.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Фото в компанії Світоліної та Монфіса публікувала раніше білоруська тенісистка Аріна Соболенко на своїй сторінці в Instagram.

Як вам новий хлопець Світоліної?

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