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Еліна Світоліна показала перше спільне відео зі своїм хлопцем

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Спортсмени зробили першу публікацію - фото 1
Спортсмени зробили першу публікацію / Tennis.bg

Українська тенісистка Еліна Світоліна і її новий хлопець Гаель Монфіс завели спільний Instagram.

Українка Еліна Світоліна зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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Нещодавно парочка навіть завела спільну сторінку у Instagram і виклала там перше відео. Профіль називається G.E.M.S.Life і описаний він так: "Ми не ідеальні, ми робимо помилки, і ми зробимо ще більше помилок. Але це нормально".

Фоловерів стало більше тисячі і, як було обіцяно, спортсмени зробили публікацію. Нею стало цікаве відео. Зветься воно як "Немає нічого неправильного в тому, щоб бути іншим".

Гаель Монфіс – колишня сьома ракетка планети. Він припинив свої виступи на Australian Open після поєдинку другого раунду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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