Еліна Світоліна показала перше спільне відео зі своїм хлопцем

Українська тенісистка Еліна Світоліна і її новий хлопець Гаель Монфіс завели спільний Instagram.

Українка Еліна Світоліна зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

І ще: Еліна Світоліна розсекретила свого нового хлопця: фото пари

Нещодавно парочка навіть завела спільну сторінку у Instagram і виклала там перше відео. Профіль називається G.E.M.S.Life і описаний він так: "Ми не ідеальні, ми робимо помилки, і ми зробимо ще більше помилок. Але це нормально".

Фоловерів стало більше тисячі і, як було обіцяно, спортсмени зробили публікацію. Нею стало цікаве відео. Зветься воно як "Немає нічого неправильного в тому, щоб бути іншим".

Гаель Монфіс – колишня сьома ракетка планети. Він припинив свої виступи на Australian Open після поєдинку другого раунду.

Читайте також: "У моєму серці": Світоліна підкорила патріотичними думками