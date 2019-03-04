На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Еліксир молодості: вчені провели антивікову терапію
-
- 42
Фахівці з'ясували спосіб боротьби з віковими хворобами. Читайте та дізнавайтеся і ви.
Американські вчені з'ясували, як боротися з віковими хворобами й отримати здорове старіння. Фахівці запропонували видаляти з організму вже відпрацьовані клітини. Виявилося, що цей процес вже перевірили на людях. Вчені кажуть, що не всі, вже не активні клітини, гинуть. Саме такі клітини й беруть участь в процесі старіння.
Читайте також: Краще за віагру: вчені успішно протестували новий засіб для потенції
Експерти розповіли про результати свого дослідження, в якому брало участь 14 осіб. Всі учасники страждали від захворювання ідіопатичного фіброзу легенів. Протягом двох тижнів добровольці вживали ліки проти лейкемії, які можуть очистити організм від старих клітин. Результат показав, що всі учасники стали набагато краще себе почувати, а також змогли долати великі відстані. Більші, ніж на початку випробування.
Зараз вчені почали дослідження, в якому беруть участь 15 осіб з легкими та 20 осіб з хронічними хворобами нирок. Якщо перевірка покаже позитивні результати, а також не буде ніяких побічних ефектів, то фахівці залучать більшу кількість добровольців.
Читайте також: Магнітні бурі у березні 2019: коли українцям варто бути обачними
-
11:29Незвичайний баланс: відео з курми здивувало мережу
-
11:12Відбір на Євро 2020: Шевченко оголосив склад збірної, Ракицький в прольоті
-
10:48Шерлок Холмс 3: коли вийде новий фільм з Робертом Дауні-молодшим
-
10:21Як виглядає небо Юпітера: вражаюче фото від астронома
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
09:23Зірка реаліті-шоу вразила оголеним фото (18+)
-
08:52У ДСНС оголосили важливе попередження
-
08:31Шазам: другий трейлер супергеройського фільму онлайн
-
07:57Маск назвав дату презентації нового кросовера Model Y
-
07:32Huawei готує смартфон з тонкими рамками і без вирізу в екрані
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
23:50Рамі Малек зіграє головного героя у фільмі про Бонда
-
23:37Серіал Кріпосна – 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, сюжет
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
23:17Еліксир молодості: вчені провели антивікову терапію
-
22:54Як активувати темну тему в Facebook Messenger для iPhone
-
22:37Не лише пере, а й сушить: Xiaomi представила нову пральну машину
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення
-
22:00Підступний купідон: сильне кохання небезпечне для здоров'я
-
21:49Люк Перрі - біографія і найкращі фільми із зіркою Беверлі-Гіллз, 90210
-
21:45Кейт Міддлтон задумалася про четверту дитину
-
21:22Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном
-
21:15Школа: Випускний – 1, 2 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:53Instagram-блогерів розкритикували користувачі мережі, і ось чому
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення
-
19:30Анна Трінчер – Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз
- 02 березня
-
21:53Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно
-
19:23Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
-
17:22Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я
-
14:16Скільки професій існує в Україні: несподівана цифра
-
12:24Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики
-
10:31Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини
-
08:33Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр
- 01 березня
-
23:00Ліга сміху 5 сезон 1 гра: дивіться прем’єрний випуск улюбленого шоу
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення