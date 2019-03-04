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8 березня Серіал Школа

Еліксир молодості: вчені провели антивікову терапію

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Старість можна вилікувати - фото 1
Старість можна вилікувати

Фахівці з'ясували спосіб боротьби з віковими хворобами. Читайте та дізнавайтеся і ви.

Американські вчені з'ясували, як боротися з віковими хворобами й отримати здорове старіння. Фахівці запропонували видаляти з організму вже відпрацьовані клітини. Виявилося, що цей процес вже перевірили на людях. Вчені кажуть, що не всі, вже не активні клітини, гинуть. Саме такі клітини й беруть участь в процесі старіння.

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Експерти розповіли про результати свого дослідження, в якому брало участь 14 осіб. Всі учасники страждали від захворювання ідіопатичного фіброзу легенів. Протягом двох тижнів добровольці вживали ліки проти лейкемії, які можуть очистити організм від старих клітин. Результат показав, що всі учасники стали набагато краще себе почувати, а також змогли долати великі відстані. Більші, ніж на початку випробування.

Науковці перемогли старіння - фото 311636
Науковці перемогли старіння

Зараз вчені почали дослідження, в якому беруть участь 15 осіб з легкими та 20 осіб з хронічними хворобами нирок. Якщо перевірка покаже позитивні результати, а також не буде ніяких побічних ефектів, то фахівці залучать більшу кількість добровольців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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