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Холостячка

Елементарно, Ватсон: дівчина вичислила зраду коханого на селфі

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Сідні Кінш - фото 1
Сідні Кінш

Дівчина Сідні Кінш в популярній соціальній мережі TikTok розповіла, як розпізнала зраду свого хлопця за допомогою однієї фотографії.

Сінді зізналася, що зустрічалася зі своїм хлопцем чотири роки і думала, що в їхніх стосунках все чудово, адже він ні разу не давав приводу для ревнощів. Але одна фотографія все змінила, і вона кинула свого екскоханого.

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А вся річ у тому, що він зробив селфі в сонцезахисних окулярах, коли вів свій автомобіль і відправив його Сінді. На перший погляд, фото здається абсолютно нормальним, але придивившись, дівчина в відображенні скла окулярів побачила ноги якоїсь пасажирки, яка сиділа поруч в розслабленій позі.

Кінш відразу ж набрала свого бойфренда і зажадала пояснень, але той став все заперечувати і удав, що не розуміє, про що йде мова. Пізніше ображена дівчина з'ясувала, що хлопець неодноразово її зраджував і йому довелося зізнатися у своїй невірності.

Елементарно, Ватсон: дівчина вичислила зраду коханого на селфі - фото 433808
Елементарно, Ватсон: дівчина вичислила зраду коханого на селфі - фото 433807

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Джерело: inosminews
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