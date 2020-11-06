Елементарно, Ватсон: дівчина вичислила зраду коханого на селфі

Дівчина Сідні Кінш в популярній соціальній мережі TikTok розповіла, як розпізнала зраду свого хлопця за допомогою однієї фотографії.

Сінді зізналася, що зустрічалася зі своїм хлопцем чотири роки і думала, що в їхніх стосунках все чудово, адже він ні разу не давав приводу для ревнощів. Але одна фотографія все змінила, і вона кинула свого екскоханого.

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А вся річ у тому, що він зробив селфі в сонцезахисних окулярах, коли вів свій автомобіль і відправив його Сінді. На перший погляд, фото здається абсолютно нормальним, але придивившись, дівчина в відображенні скла окулярів побачила ноги якоїсь пасажирки, яка сиділа поруч в розслабленій позі.

Кінш відразу ж набрала свого бойфренда і зажадала пояснень, але той став все заперечувати і удав, що не розуміє, про що йде мова. Пізніше ображена дівчина з'ясувала, що хлопець неодноразово її зраджував і йому довелося зізнатися у своїй невірності.

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