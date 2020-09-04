Електротранспорт тепер у законі: що дозволено, а що заборонено під час руху

На всіх власників електротранспорту очікують певні зміни. Стосуватимуться вони правил дорожнього руху. Зокрема, мовиться про їзду на електросамокатах і електроскутерах. Розповідаємо, що можна робити водіям цих видів транспорту, а що – ні.

Ще у лютому цього року депутати Верховної Ради України підготували законопроєкт №3023 про водіїв електросамокатів і електроскутерів. У ньому народні обранці запропонували ввести для них нову категорію учасників дорожнього руху – "користувачі персонального легкого електротранспорту".

Актуально: Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство

Влітку профільний комітет ВРУ затвердив цей законопроєкт, а сьогодні 268 депутатів проголосували за нього у першому читанні. Основна мета нового законопроєкту – зробити поїздки на електротранспорті ще безпечнішими, а також мінімізувати неприємні ситуації, які можуть виникати на дорогах.

Власники електросамокатів та електроскутерів стануть повноцінними учасниками дорожнього руху

У законопроєкті передбачені відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух", у яких пропонується:

ввести нову категорію учасників дорожнього руху – користувачі персонального легкого електротранспорту ;

; визначити коло прав та обов'язків нової категорії учасників дорожнього руху , включити правила пересування цих учасників до переліку питань, які регулюються Правилами дорожнього руху;

, включити правила пересування цих учасників до переліку питань, які регулюються Правилами дорожнього руху; встановити відповідальність за порушення новою категорією учасників дорожнього руху правил дорожнього руху;

новою категорією учасників дорожнього руху правил дорожнього руху; врегулювати окремі питання безпеки інших учасників дорожнього руху, а саме пішоходів і велосипедистів, зокрема в частині обов'язку використовувати світлоповертаючі жилети.

Тепер водії електричних транспортних засобів мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках. Якщо ж їх немає – по краю проїзної частини дороги, вулиці або ж узбіччю.

Користуватися засобами зв'язку під час руху, тримаючи їх у руці тепер заборонено

Водночас їм забороняється:

перевозити пасажирів, крім випадків, коли це передбачено виробником електричного транспортного засобу ;

; користуватися під час руху засобами зв'язку, тримаючи їх у руці ;

; керувати електричними транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або ж під впливом лікарських препаратів, які знижують їхню увагу та швидкість реакції.

Носіння захисного шолома має рекомендаційний характер. Але ми все ж наголошуємо на тому, що цей аксесуар надзвичайно важливий під час руху на будь-якому персонального легкого електротранспорту.

Читайте також: Каньє Вест подарував своєму другу український всюдихід Sherp PRO ATV