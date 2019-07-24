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Електропікап Ford відбуксирував 450-тонний вантаж: відео

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Електропікап Ford F-150 - фото 1
Електропікап Ford F-150 / stangbangers

Ford випробував свій перший повністю електричний пікап F-150. Авто зрушило з місця колосальний вантаж. Автомобіль "потягнув" десять вагонів з 42 екземплярами Ford F-150 всередині. Загальна вага вантажу перевищила 450 тонн.

"Рекорд" електропікапа опублікували на офіційному каналі Ford Motor Company на YouTube.

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Спочатку Ford F-150 відбуксирував десяток порожніх двоповерхових вагонів, а потім їх навантажили 42 екземплярами F-150. Електричний пікап зрушив з місця вантаж вагою понад 450 тонн.

Компанія планує поставити F-150 з електричною силовою установкою на серійне виробництво. Технічні подробиці про авто поки не розголошують. Також у 2020 році очікується поява на ринку гібридної версії F-150.

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Джерело: youtube
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