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Електронні vs паперові: які книги продаються краще – свіже дослідження
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Науковці попросили респондентів з усього світу описати свої покупки книг у 2020 році. Дослідження провели Statista's Advertising & Media Outlook.
За даними вчених, у США, де електронні книги дуже популярні, тільки 23% населення купили їх торік. Ще 45% обрали паперові книги. Найвищий розрив у Німеччині: там паперові книги придбали 58%, а електронні – тільки 10,4%.
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У Китаї розрив між купленими паперовими і електронними книгами мінімальний. Перший варіант у 2020 році обрали 32% жителів, другий – 24%.
Синім кольором позначено відсоток людей, які купили електронні книги, білим – паперові:
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