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Електроніка у Tesla на шість років випередила розробки Volkswagen
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Видання Nikkei Business Publications розібрало Tesla Model 3 і заявило, що електроніка, встановлена в електроседані, на шість років випереджає розробки великих автовиробників на кшталт Volkswagen і Toyota.
Особливістю Tesla, здатної зробити переворот у галузі, вважають обчислювальну платформу Full Self Driving (FSD), що відповідає за обробку даних, що надходять з датчиків системи Autopilot.
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Комп'ютер FSD, представлений навесні минулого року, складається з двох плат: одна, з двома AI-чіпами, відповідає за роботу просунутого круїз-контролю, інша керує інформаційно-розважальною системою. Між ними встановлений рідинний охолоджувач.
Кожна AI-мікросхема включає шість мільярдів транзисторів, двопоточний прискорювач нейронної мережі, графічний чип з продуктивністю 600 гігафлопс і 12-ядерний процесор ARM Cortex-A72 (2,2 гігагерца).
Наприкінці 2019 незалежний німецький інститут Center of Automotive Management (CAM) склав рейтинг інноваційності автовиробників. Перше місце у ньому присудили групі Volkswagen, останнє – китайській BAIC. Американська Tesla посіла четверту сходинку.
Створити новий чип Tesla допоміг розробник мікропроцесорних архітектур Джим Келлер, який у 2016 році обійняв посаду віце-президента з автопілота. До цього Келлер працював в AMD і брав участь в розробці високопродуктивних процесорів серії Ryzen. У 2018 він покинув Tesla і перейшов в Intel.
Інсайдери, опитані Nikkei BP, вважають, що такі технології з'являться найраніше у 2025 році, а отже, Tesla обганяє галузь десь на шість років. Крім того, розробки подібні до FSD руйнують традиційні ланцюжки поставок компонентів, оскільки автомобілям більше не потрібні десятки окремих електронних блоків управління (ECU). Видання навіть наводить слова інженера з великої японської автокомпанії, який побачив чип і сказав, що його компанія "не здатна таке зробити".
Утім, у Tesla є серйозний конкурент в особі NVIDIA. Її AI-платформа Drive AGX Pegasus з двома процесорами Xavier і двома графічними прискорювачами з тензорними ядрами може здійснювати 320 трильйонів операцій на секунду (TOPS), тоді як FSD тільки 144 TOPS. Правда, вона поки перебуває у стадії розробки.
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