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Електрокар Volvo стане першим "автомобілем на Android"

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У Volvo готують авто на Android - фото 1
У Volvo готують авто на Android / electrive

У прагненні створити електромобіль, який не поступається Tesla Model 3 у тій же ціновій категорії, компанія Volvo ретельно готує прем'єру Polestar 2 – сімейного чотиридверного седана.

Уже відомо, що дальність пробігу новинки складе 480 км, а розганяти її буде електромотор потужністю 400 кінських сил. Однак унікальна фішка електромобіля, судячи з усього, буде полягати зовсім не в технічних характеристиках.

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На початку січня в ЗМІ з'явилися чутки про те, що прийдешній Polestar 2 може стати першим автомобілем на ринку з фірмовою інформаційно-розважальною системою на основі Android Automotive, і вчора Volvo підтвердила здогадки, опублікувавши демо-версію її інтерфейсу (щоб запустити "демку", за посиланням необхідно зайти з телефона або планшета).

Електрокар Volvo стане першим 'автомобілем на Android' - фото 304506

Як можна помітити, бортова операційна система електрокара буде виконана в мінімалістичному стилі і, судячи з усього, отримає не тільки стандартний набір вбудованих сервісів Google, на зразок Google Maps, який має замінити навігатор, і Calendar, а й магазин Play Store. Це означає, що власники Polestar 2 зможуть встановлювати додатки на свій розсуд, хоча не факт, що не буде якихось обмежень.

Електрокар Volvo стане першим 'автомобілем на Android' - фото 304508

Також в операційній системі будуть представлені підпрограми, що дозволяють, наприклад, налаштувати рульове управління, системи контролю стійкості автомобіля і рекуперативного гальмування.

Крім того, за наявною інформацією, в Polestar 2 буде вбудована особлива "автомобільна" версія Google Assistant, яка вміє за допомогою голосових команд вмикати музику, кондиціонер, змінювати кут нахилу крісла, автоматично прогрівати скла і двигун, налаштовувати положення керма щодо водія.

Електрокар Volvo стане першим 'автомобілем на Android' - фото 304507

До того ж шведський автовиробник реалізує функцію безключового доступу до електромобіля за допомогою смартфона. У Volvo обіцяють, що власники Polestar 2 зможуть розраховувати на регулярні оновлення програмного забезпечення "по повітрю".

Електрокар Volvo стане першим 'автомобілем на Android' - фото 304509

Наостанок зазначимо, що дебют Polestar 2 відбудеться в найближчі тижні на Женевському автосалоні, а запуск виробництва запланований на кінець року.

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Джерело: newatlas
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