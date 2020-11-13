Електрокар Volkswagen "намалювали" у небі за допомогою тисячі дронів: відео

Компанія Volkswagen провела футуристичну презентацію електричного кросовера ID.4 у Китаї. У нічне небо запустили 2000 дронів, влаштувавши вражаюче синхронністю і масштабом світлове шоу. Дивіться круте відео на Радіо МАКСИМУМ!

Кросовер ID.4 запропонують китайцям у двох версіях, що відрізняються дизайном і локацією збірки. Першим дрони "намалювали" стандартний ID.4, який отримав у Китаї приставку Crozz від однойменного концепту 2017 року. Такий кросовер став на конвеєр спільного підприємства FAW-Volkswagen.

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Виробництво ID.4 X, розробленого спеціально для ринку Піднебесної, налагоджено на заводі SAIC-Volkswagen. Його можна впізнати завдяки "спортивним" бамперам, іншому малюнку оптики та дещо збільшеним габаритам: довжина ID.4 X становить 4612 міліметрів (проти 4592 міліметрів у Crozz), а висота – 1640 міліметрів (1629 міліметрів). Колісна база і ширина у моделей однакова, як і платформа – модульна MEB.

У технічній частині також немає відмінностей. Обидва "зелені" автомобілі рухаються завдяки безальтернативному 204-сильниму електромотору. На старті продажів буде доступна тільки задньопривідна версія, а пізніше до неї приєднається ID.4 з двомоторною установкою та приводом на всі колеса. Запас ходу "за паспортом" досягає 520 кілометрів.

Crozz і X стануть першими моделями Volkswagen ID на ринку Китаю. До 2023 року марка планує привезти в країну ще шість електрокарів сімейства.

У кінці жовтня організація Euro NCAP перевірила на безпеку "молодший" хечтбек лінійки – ID.3. Електрокар впорався з усіма випробуваннями й заробив максимальну оцінку – п'ять зірок з п'яти можливих.

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