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Електрокар Sony готують до випробувань на дорогах

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Sony Vision-S готується до тестів на дорогах - фото 1
Sony Vision-S готується до тестів на дорогах

Електромобіль Vision-S, розроблений японською корпорацією Sony, готується виїхати на дорожні тести. На новому відео компанія показала у русі прототип, який прибув у Токіо для доопрацювання.

Раніше концепт вже випускали на дороги австрійського міста Грац – тоді підготовкою машини займалася компанія Magna Steyr, на платформі якої базується Vision-S. Нові дорожні випробування Sony планує провести до кінця нинішнього року.

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Концепт Vision-S був представлений на виставці споживчої електроніки CES у січні. Автомобіль отримав низку перспективних технологій, у тому числі автопілот з 33 датчиками й аудіосистему з об'ємним звучанням і динаміками, встановленими в сидіннях.

Майже відразу після прем'єри представники Sony заявили, що електрокар був зібраний в ролі демонстрації технологічних можливостей компанії і не буде запущений в серію.

Sony Vision-S оснащений двомоторною електричною силовою установкою, яка видає до 268 кінських сил. Заявлений час розгону з місця до першої "сотні" складає 4,8 секунди, а максимальна швидкість – 240 кілометрів на годину.

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Джерело: Motor
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