Електрокар Hyundai Ioniq 5 перетворили на очищувач повітря

Компанія Hyundai продовжує просувати свій перший серійний електромобіль, Ioniq 5. Замість того, щоб відправити в брухт або розбити на краш-тесті непотрібний передсерійний зразок, Hyundai вирішила використати його в рекламному ролику, який отримав назву Rebirth ("Переродження").

На кадрах за допомогою комп'ютерної графіки компакт-крос трансформується в очищувач повітря. Це вкотре підкреслює відданість корейців принципам безвідходного виробництва.

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Зрозуміло, в процесі перетворення на стильний повітряний фільтр, Ioniq 5 позбавився деяких деталей, а також отримав нові. Однак багато компонентів пішли в хід: з кузовних панелей сконструювали корпус, 20-дюймові колісні диски використовували як кришки вентиляторів.

Пригодилися також "піксельна" оптика, екрани приладової панелі та мультимедійної системи. Ймовірно, їх переналаштували для керування очисником. Hyundai вирішив не позбавлятися і від напису Ioniq 5, який теж знайшовся місце на корпусі. Подробиць про те, як працює фільтр, у компанії не розкрили, обмежившись візуальною демонстрацією.

Первісток суббренду Ioniq, компактний кросовер з індексом 5, був представлений у лютому 2021 року. Його базова версія оснащується одним електродвигуном на 170 або 218 кінських сил на задній осі. Також є повнопривідний варіант із двомоторною установкою, що розвиває у сумі 235 або 306 сил.

Найбільш автономний варіант з батареєю на 72,6-кіловат-години проїжджає без підзарядки до 480 кілометрів.

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