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Електричний седан Lucid Motors перевершив Tesla Model S: відео
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Компанія Lucid Motors оголосила, що її електричний седан Air отримає неперевершену динаміку. Як доказ опублікувала відео дрег-заїзду, який новинка виконала в парі з Tesla Model S Performance.
Як випливає з ролика, дреговий "четвертак" (402 м) Lucid Air проїжджає за 9,9 секунди, що робить його найшвидшим серійним електричним седаном у світі!
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Для порівняння, Tesla цю ж дистанцію проїжджає за 10,48 сек, а от найшвидшим серійним авто взагалі вважається 1080-сильний супергібрид Porsche 918 Spyder, який робить 402 метри за 9,81 секунди. Як видно, Lucid від нього пішла недалеко.
Втім, це ще не всі переваги електромобіля. Він також отримає найбільший запас ходу в світі серед електрокарів (832 км) і найбільш обтічний кузов (коефіцієнт аеродинамічного опору 0,21). Крім того, у Lucid Air буде найбільший об'єм внутрішнього простору в своєму класі, а також найбільший багажник серед всіх електромобілів. Заряджатиметься електромобіль також за рекордні 20 хвилин на 470 км ходу.
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