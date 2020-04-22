Електричний MINI Cooper змінив назву дисків через коронавірус

У зв'язку триваючою пандемією коронавірусу, компанія MINI перейменувала двоколірні колісні диски електричних хетчбеків Cooper SE. Щоб уникнути непотрібних асоціацій, замість Corona Spoke використовуватимуть назву Power Spoke.

Попри те, що назва Corona Spoke була вибрана задовго до першого випадку зараження COVID-19, у MINI вирішили, що з огляду на невдалий збіг, Power Spoke буде кращою назвою, враховуючи ситуацію, що склалась. До того ж, оскільки диски чимось нагадують британські розетки, слово Power ідеально лягло в оновлену назву.

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Двоколірні колісні диски Power Spoke доступні у США опціонально. Оскільки в штатах офіційні продажі електричного Cooper SE поки не стартували, вартість 17-дюймових коліс там ще невідома.

У Великобританії такі диски доступні у базовому варіанті електричного хетчбека. На батьківщині MINI Cooper, до речі, їх перейменували на Electric Spoke.

Розробка електричного хетчбека почалася ще у 2009 році, коли британська компанія випустила експериментальну модель MINI E з електромоторами потужністю 204 кінських сили. Всього було побудовано 600 прототипів, які проходили випробування в декількох країнах.

Серійний MINI Cooper SE дебютував на автосалоні в Роттердамі влітку 2019 року. Хетчбек отримав 184-сильний електродвигун у комплекті з батареями місткістю 32,6 кіловат-години. Без підзарядки машина може проїхати 270 кілометрів. До "сотні" електрокар розганяється за 7,3 секунди, а його максимальна швидкість складає 150 кілометрів на годину. У Великобританії ціни на хетч стартують з позначки у 27 900 фунтів стерлінгів.

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