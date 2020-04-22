На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Електричний MINI Cooper змінив назву дисків через коронавірус
-
- 14
У зв'язку триваючою пандемією коронавірусу, компанія MINI перейменувала двоколірні колісні диски електричних хетчбеків Cooper SE. Щоб уникнути непотрібних асоціацій, замість Corona Spoke використовуватимуть назву Power Spoke.
Попри те, що назва Corona Spoke була вибрана задовго до першого випадку зараження COVID-19, у MINI вирішили, що з огляду на невдалий збіг, Power Spoke буде кращою назвою, враховуючи ситуацію, що склалась. До того ж, оскільки диски чимось нагадують британські розетки, слово Power ідеально лягло в оновлену назву.
І ще: В Україні офіційно представили Mercedes-Benz GLB
Двоколірні колісні диски Power Spoke доступні у США опціонально. Оскільки в штатах офіційні продажі електричного Cooper SE поки не стартували, вартість 17-дюймових коліс там ще невідома.
У Великобританії такі диски доступні у базовому варіанті електричного хетчбека. На батьківщині MINI Cooper, до речі, їх перейменували на Electric Spoke.
Розробка електричного хетчбека почалася ще у 2009 році, коли британська компанія випустила експериментальну модель MINI E з електромоторами потужністю 204 кінських сили. Всього було побудовано 600 прототипів, які проходили випробування в декількох країнах.
Серійний MINI Cooper SE дебютував на автосалоні в Роттердамі влітку 2019 року. Хетчбек отримав 184-сильний електродвигун у комплекті з батареями місткістю 32,6 кіловат-години. Без підзарядки машина може проїхати 270 кілометрів. До "сотні" електрокар розганяється за 7,3 секунди, а його максимальна швидкість складає 150 кілометрів на годину. У Великобританії ціни на хетч стартують з позначки у 27 900 фунтів стерлінгів.
Читайте також: Ferrari розігнали до шаленої швидкості на спорожнілому автобані: відео
-
19:55Сексуальна Демі Роуз зачарувала фігурою у крихітному бікіні (18+)
-
19:43Користувачі звинуватили HUAWEI у брехні: фото зроблені не на P40 Pro, а на дзеркалку
-
19:27Реакція тата "Людини-павука" на Емму Вотсон підкорила інтернет (фото)
-
19:13Шестеро щасливчиків зможуть провести день з акторами ДРУЗІВ
-
18:52Місія провалена: пухкий кіт став зіркою Reddit (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:42Електричний MINI Cooper змінив назву дисків через коронавірус
-
18:31Лікарі розповіли, чому навесні особливо корисно їсти зелену цибулю
-
18:26Як звучить магнітне поле Землі: дивне відео
-
18:12Гороскоп на 23 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:0040 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
-
17:55Як виглядає ідеальне бажання з однією умовою: відповідь мережі
-
17:42Експерти DxOMark оцінили камеру Samsung Galaxy S20 Ultra: результати вражають?
-
17:27Розкішна Ніколь Шерзінгер показала свій образ на карантині
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Скільки жінок незадоволені розміром своїх грудей: цікаве дослідження
-
16:55Три знаки Зодіаку, з якими несолодко у шлюбі
-
16:48У Венецію повернулись дельфіни, а в Україну – Саакашвілі: реакція мережі
-
16:43Науковці назвали 5 несподіваних ознак алергії на алкоголь
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
16:13Скільки українців повернулися з заробітків і як їх "затримають" в країні: пояснення уряду
-
15:54One-Punch Man у кіно: студія Sony Pictures екранізує популярну мангу
-
15:42Одна з трійнят Фібі з ДРУЗІВ розповіла, як знімалась з братами у серіалі
-
15:33Kodak випустив найбільший у світі пазл
-
15:12Науковці назвали ідеальне джерело поширення коронавірусу в приміщенні
-
18:0040 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху