Електричний Mercedes-Benz EQC перетворили на брутальний позашляховик

Невелика команда інженерів Mercedes-Benz під керівництвом Юргена Еберле представила прототип електричного кросовера Mercedes-Benz EQC, підготовленого до суворого бездоріжжю. Експериментальний автомобіль отримав назву Mercedes-Benz EQC 4x4².

За основу інженери взяли стандартний EQC 400 4Matic, причому його силову установку залишили без змін.

Це цікаво: Renault показав на відео два нові електрокари

Кросовер приводиться у рух двома електромоторами – по одному на передній і задній осі. Сумарна віддача становить 408 кінських сил, а максимальний обертовий момент – 765 Нм. Двигуни живляться від літій-іонних акумуляторів місткістю 80 кіловат-годин, розташованих під підлогою.

Основні зміни торкнулися незалежної підвіски автомобіля, в яку встановили нові амортизатори та важелі. Кліренс автомобіля збільшився на 151 міліметр – до 293 міліметрів, що на 58 міліметрів більше, ніж у стандартного G-Class. Кут в'їзду виріс на 11,2 градуса до 31,8 градуса, а кут з'їзду – з 13 градусів до 33 градусів. Вбрід EQC-позашляховик здатний долати водні перешкоди глибиною до 400 міліметрів.

Інші модифікації включають розширену колію та збільшену майже на 200 міліметрів ширину, додатковий захист дна, а також запозичені у старого R-Class 20-дюймові колісні диски, взуті у покришки Cooper Zeon. Виступаючі колеса довелося прикрити новими пластиковими арками, виготовленими спеціально для прототипу.

Крім цього, електрокросовер отримав два нові режими їзди додатково до п'яти стандартних – Offroad і Offroad Plus. Еберле і його команда допрацювали електроніку і згладили відгук мотора на натиснення педалі газу, завдяки чому керування на бездоріжжі та при недостатньому зчепленні стало "чутливішим".

"Попри тренд переходу на електротягу, традиційні оффроудери все ще дуже популярні. Нашою метою було з'єднати в одному автомобілі найкраще від двох світів – повністю електричну силову установку та справжній позашляховий потенціал", – сказав Еберле про новий прототип.

Чи буде запущений Mercedes-Benz EQC 4x4² у виробництво, невідомо. Екстремальний G500 4x4², який дебютував у статусі концепту, все ж вийшов у дрібну серію, однак представлений два роки тому універсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4x4² поки залишається унікальним екземпляром.

Читайте також: Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими