Електричний Ford Mustang проїхав чверть милі за 8 секунд: ефектне відео

Електричний драгстер Ford Mustang Cobra Jet 1400 на одному з тестових заїздів проїхав чверть милі (402 метри) за 8,27 секунди. На фініші електромобіль показав швидкість понад 270 кілометрів на годину.

Для порівняння, Dodge Challenger SRT Demon, оснащений HEMI V8 6.2 з приводним нагнітачем, здатний вкластися у 9,65 секунди.

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Ford Mustang Cobra Jet 1400 – це експериментальний проєкт, спроба заглянути в майбутнє дрег-рейсингу. При цьому у Форда є звичайний Mustang Cobra Jet з компресорним 5,2-літровим двигуном V8 і тридіапазонним гоночним "автоматом", який, очевидно, слабкіший, але не набагато повільніший. 402 метри бензинова машина проїжджає за 8,5 секунди, а її максимальна швидкість у кінці прямої становить 225 кілометрів на годину.

Параметри силової установки Mustang Cobra Jet 1400 у компанії не розкривають, але відомо, що її сумарна віддача – 1420 сил і понад 1491 Нм крутного моменту. Якщо справа дійде до серійного випуску, то електромобіль складе конкуренцію приватним електродрагстерам або Chevrolet eCOPO Camaro.

Купе теж поки перебуває у статусі прототипу. Воно оснащене двома моторами BorgWarner HVH 250-150 з комбінованою віддачею 710 сил і 813 Нм, а також автоматичною коробкою передач Turbo 400.

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