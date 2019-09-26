Електричний Chevrolet Corvette побив світовий рекорд швидкості

Електричний суперкар GXE, побудований на базі Chevrolet Corvette компанією Genovation, побив власний рекорд швидкості 2017 року. Цього разу купе розігналося до 338,28 кілометра на годину і встановило новий світовий рекорд серед серійних електромобілів, які допущені на дороги загального користування.

Під час минулого рекордного заїзду у 2017 році електромобіль розвинув швидкість 209 миль на годину – 336,2 кілометра на годину.

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Через рік дебютувала серійна версія, а в цьому році, коли повинні були стартувати продажі, виробник вирішив спробувати поліпшити досягнення. Цього разу Corvette вдалося набрати 210,2 милі на годину – 338,28 кілометра на годину.

Електромобіль оснащується батареєю місткістю 60 кіловат-годин, що забезпечує йому пробіг на одному заряді близько 209 кілометрів. Зате силова установка в сумі видає понад 800 кінських сил і 949 Нм крутного моменту.

Усього компанія Genovation випустить 75 таких автомобілів, кожен з яких буде коштувати щонайменше 750 000 доларів. Поставки повинні початися до кінця цього року.

Попередня версія електричного суперкара від Genovation також була виготовлена ​​тиражем 75 примірників і теж коштувала 750 000 доларів. При цьому минула генерація оснащувалася 660-сильним електромотором.

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