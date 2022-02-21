Електричне аеротаксі Prosperity I здійснило перший безпілотний політ: відео

AutoFlight зробила перший крок до своєї мети та провела тестовий політ аеротаксі Prosperity I. Пройти сертифікацію в авіаційних відомствах Європи та Китаю компанія планує до 2025 року.

Політ відбувся ще в січні на випробувальному полігоні компанії в провінції Цзянсу в Китаї, але відео було опубліковано на YouTube лише зараз. Безпілотний літальний апарат піднявся на висоту 150 метрів та на швидкості близько 180 км/год перейшов у режим горизонтального польоту.

І ще: Дивіться, як Porsche Boxster буквально перелетів перехрестя: ефектне відео

У цей момент підйомні гвинти перестали обертатися і повільно розвернулися в поздовжньому напрямку для мінімального опору. За словами розробників, під час тестового польоту максимальна швидкість польоту становила 198 км/год.

Prosperity I – чотиримісний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL), здатний здійснювати перельоти на відстань до 250 км на крейсерській швидкості до 200 км/год.

Autoflight планує вийти на європейський ринок аеротаксі і з цією метою нещодавно відкрила представництво у Німеччині. Пройти сертифікацію в авіаційних відомствах, включаючи китайську CAAC та європейську EASA, компанія розраховує до 2025 року.

Читайте також: Американці визначилися з найкращим електромобілем року