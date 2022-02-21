Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Kalush

Електричне аеротаксі Prosperity I здійснило перший безпілотний політ: відео

  • 39
Електричне аеротаксі Prosperity I здійснило перший безпілотний політ: відео - фото 1

AutoFlight зробила перший крок до своєї мети та провела тестовий політ аеротаксі Prosperity I. Пройти сертифікацію в авіаційних відомствах Європи та Китаю компанія планує до 2025 року.

Політ відбувся ще в січні на випробувальному полігоні компанії в провінції Цзянсу в Китаї, але відео було опубліковано на YouTube лише зараз. Безпілотний літальний апарат піднявся на висоту 150 метрів та на швидкості близько 180 км/год перейшов у режим горизонтального польоту.

І ще: Дивіться, як Porsche Boxster буквально перелетів перехрестя: ефектне відео

У цей момент підйомні гвинти перестали обертатися і повільно розвернулися в поздовжньому напрямку для мінімального опору. За словами розробників, під час тестового польоту максимальна швидкість польоту становила 198 км/год.

Prosperity I – чотиримісний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL), здатний здійснювати перельоти на відстань до 250 км на крейсерській швидкості до 200 км/год.

Autoflight планує вийти на європейський ринок аеротаксі і з цією метою нещодавно відкрила представництво у Німеччині. Пройти сертифікацію в авіаційних відомствах, включаючи китайську CAAC та європейську EASA, компанія розраховує до 2025 року.

Читайте також: Американці визначилися з найкращим електромобілем року

пропозиції партнерів
Новини