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Електричне аеротаксі Prosperity I здійснило перший безпілотний політ: відео
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AutoFlight зробила перший крок до своєї мети та провела тестовий політ аеротаксі Prosperity I. Пройти сертифікацію в авіаційних відомствах Європи та Китаю компанія планує до 2025 року.
Політ відбувся ще в січні на випробувальному полігоні компанії в провінції Цзянсу в Китаї, але відео було опубліковано на YouTube лише зараз. Безпілотний літальний апарат піднявся на висоту 150 метрів та на швидкості близько 180 км/год перейшов у режим горизонтального польоту.
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У цей момент підйомні гвинти перестали обертатися і повільно розвернулися в поздовжньому напрямку для мінімального опору. За словами розробників, під час тестового польоту максимальна швидкість польоту становила 198 км/год.
Prosperity I – чотиримісний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL), здатний здійснювати перельоти на відстань до 250 км на крейсерській швидкості до 200 км/год.
Autoflight планує вийти на європейський ринок аеротаксі і з цією метою нещодавно відкрила представництво у Німеччині. Пройти сертифікацію в авіаційних відомствах, включаючи китайську CAAC та європейську EASA, компанія розраховує до 2025 року.
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