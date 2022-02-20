Американці визначилися з найкращим електромобілем року

Американське видання Consumer Reports опублікувало черговий рейтинг найкращих автомобільних брендів. При його складанні експерти проводять понад 50 випробувань, включаючи оцінку ходових якостей, гальмування, керованість, комфорт, зручність, безпеку й економію палива.

Потім вони визначають загальний бал – комбінацію надійності автомобіля та задоволеності власників на основі опитувань учасників. Потім марки ранжуються шляхом усереднення загальних балів відповідних моделей, щоб виявити найкращі та найгірші.

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Головним сюрпризом нинішнього рейтингу від Consumer Reports став той факт, що Tesla опустилася одразу на сім позицій – до 23 місця із 32 у загальному заліку. Це найгірший для марки результат за останні 7 років. До того ж седан Model 3 більше не є лідером у рейтингу електрокарів – перший рядок у списку тепер посідає кросовер Ford Mustang Mach-E, який експерти видання назвали значно менш проблемним і надійнішим. Крім того, перше місце електричному Mustang забезпечили чудові характеристики. Враження експертів від Tesla погіршив штурвал на оновлених моделях, який вони назвали складним у використанні.

Як розповів в інтерв'ю Bloomberg керівник відділу з тестування автомобілів в Consumer Reports Джейк Фішер, випробувачі поскаржилися на:

випадкове натискання кнопок покажчиків повороту та звукового сигналу,

відсутність традиційного селектора,

а також примітивну систему моніторингу за станом водія – її камеру можна було просто заклеїти скотчем.

Перше місце в загальному рейтингу брендів посіла Subaru, друге – Mazda, за нею йдуть BMW, Honda, Lexus, Audi, Porsche, Mini, Toyota та Infiniti.

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