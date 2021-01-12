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Ектор Хіменес-Браво здивував фанатів голим фото в ліжку

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Ектор Хіменес-Браво - фото 1
Ектор Хіменес-Браво / instagram

Суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" 48-річний Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками пікантним знімком, на якому постав повністю голим.

Так, на несподівано гарячому знімку Хіменес-Браво лежить в ліжку повністю оголеним, а інтимне місце він прикрив ковдрою. Пікантний кадр з'явився на сторінках знаменитості у Facebook і Instagram. У коментарях користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на такий сміливий вчинок.

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Юзери були шоковані. Вони засипали чоловіка коментарями і вважають, що публікувати такі фото – надто особисте і непристойно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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