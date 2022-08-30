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Ектор Хіменес-Браво приготував запечену кукурудзу з беконом: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував запечену кукурудзу з беконом: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати запечену кукурудзу з беконом. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує не проґавити сезон кукурудзи й приготувати запечені качани з беконом.

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Хапаємо сезон кукурудзи за хвіст і біжимо на кухню готувати смакоту!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Кукурудза – 2 шт
  • Бекон – 150 грамів

Інгредієнти для соусу бешамель:

  • Вершкове масло – 30 грамів
  • Борошно – 30 грамів
  • Молоко – 150 мл
  • Копчена паприка – 5 грамів
  • Сир (моцарела/гауда/маасдам) – 100 грамів
  • Сіль та перець
  • Петрушка

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