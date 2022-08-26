Ектор Хіменес-Браво приготував ліниві вареники з ягодами: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати ліниві вареники з ягодами. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати ліниві вареники.

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Не перестаю ловити кайф від приготування українських страв. Саме ця – мастхев для тих, хто любить смачно і швидко", – коментує кухар.

Інгредієнти на тісто:

Сир – 300 грамів

Яйце – 1 шт

Цукор – 2 ст.л.

Борошно – 4 ст.л.

Вершкове масло – 30 грамів

Сіль (у воду)

Інгредієнти на кюлі:

Очищена вишня – 150 грамів

Цукор – 50 грамів

Інгредієнти на прикрашення:

Черешня свіжа – 50 грамів

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