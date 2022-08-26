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Ектор Хіменес-Браво приготував ліниві вареники з ягодами: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував ліниві вареники з ягодами: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати ліниві вареники з ягодами. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати ліниві вареники.

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Не перестаю ловити кайф від приготування українських страв. Саме ця – мастхев для тих, хто любить смачно і швидко", – коментує кухар.

Інгредієнти на тісто:

  • Сир – 300 грамів
  • Яйце – 1 шт
  • Цукор – 2 ст.л.
  • Борошно – 4 ст.л.
  • Вершкове масло – 30 грамів
  • Сіль (у воду)

Інгредієнти на кюлі:

  • Очищена вишня – 150 грамів
  • Цукор – 50 грамів

Інгредієнти на прикрашення:

  • Черешня свіжа – 50 грамів

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