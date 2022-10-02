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Ектор Хіменес-Браво приготував запечену картоплю з песто: рецепт страви від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував запечену картоплю з песто: рецепт страви від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати запечену картоплю з песто. Скуштуйте і ви таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати запечену картоплю з песто.

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Свіжий базилік взимку – ще те задоволення, а запеченої картоплі з песто у холодну пору хочеться як ніколи! Не тільки ж закрутки на зиму робити – зелень заготовляти теж треба. А рецептик зберігай, щоб до зими не загубити", – коментує Ектор.

Інгредієнти:

  • Картопля – 200 грамів

Песто:

  • Базилік – 300 грамів
  • Волоські горіхи – 80 грамів
  • Пармезан – 100 грамів
  • Оливкова олія – 50-70 мл
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль, перець

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