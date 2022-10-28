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Ектор Хіменес-Браво приготував запечений гарбуз з нутом: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував запечений гарбуз з нутом: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу страву з гарбуза. Скуштуйте і ви такий варіант запеченого гарбуза!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати запечений гарбуз з нутом.

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Оце я рецепт тут вам зробив. Сезонний. Якщо у вас нема гарбузів, то бігом на ринок до бабусь, забирати найгарніші. Кажу відразу: рецепт залежить від вашого гарбуза, тож грами тут на око. Віддаю в ваші руки цей скарб, експериментуйте зі смаком, впевнений – все вийде", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Гарбуз малий – 1 шт
  • Копчена паприка – 2 г
  • Хмелі-сунелі – 2 г
  • Коріандр мелений – 2 г
  • Перець чорний – 1 г
  • Сіль – 1 г
  • Оливкова олія – 15 г

Інгредієнти на наповнення:

  • Оливкова олія – 10 г
  • Часник – 10 г
  • Ті ж спеції по 1 граму
  • Нут – 200 г
  • Вершки 15% – 100 г
  • Лимонний фреш – 10 г

Інгредієнти на прикрасу:

  • Рукола – 50 г
  • Авокадо

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