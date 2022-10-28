Ектор Хіменес-Браво приготував запечений гарбуз з нутом: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу страву з гарбуза. Скуштуйте і ви такий варіант запеченого гарбуза!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати запечений гарбуз з нутом.

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Оце я рецепт тут вам зробив. Сезонний. Якщо у вас нема гарбузів, то бігом на ринок до бабусь, забирати найгарніші. Кажу відразу: рецепт залежить від вашого гарбуза, тож грами тут на око. Віддаю в ваші руки цей скарб, експериментуйте зі смаком, впевнений – все вийде", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Гарбуз малий – 1 шт

Копчена паприка – 2 г

Хмелі-сунелі – 2 г

Коріандр мелений – 2 г

Перець чорний – 1 г

Сіль – 1 г

Оливкова олія – 15 г

Інгредієнти на наповнення:

Оливкова олія – 10 г

Часник – 10 г

Ті ж спеції по 1 граму

Нут – 200 г

Вершки 15% – 100 г

Лимонний фреш – 10 г

Інгредієнти на прикрасу:

Рукола – 50 г

Авокадо

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