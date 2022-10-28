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Ектор Хіменес-Браво приготував запечений гарбуз з нутом: рецепт від шеф-кухаря
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Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу страву з гарбуза. Скуштуйте і ви такий варіант запеченого гарбуза!
Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати запечений гарбуз з нутом.
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Оце я рецепт тут вам зробив. Сезонний. Якщо у вас нема гарбузів, то бігом на ринок до бабусь, забирати найгарніші. Кажу відразу: рецепт залежить від вашого гарбуза, тож грами тут на око. Віддаю в ваші руки цей скарб, експериментуйте зі смаком, впевнений – все вийде", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- Гарбуз малий – 1 шт
- Копчена паприка – 2 г
- Хмелі-сунелі – 2 г
- Коріандр мелений – 2 г
- Перець чорний – 1 г
- Сіль – 1 г
- Оливкова олія – 15 г
Інгредієнти на наповнення:
- Оливкова олія – 10 г
- Часник – 10 г
- Ті ж спеції по 1 граму
- Нут – 200 г
- Вершки 15% – 100 г
- Лимонний фреш – 10 г
Інгредієнти на прикрасу:
- Рукола – 50 г
- Авокадо
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