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Ектор Хіменес-Браво приготував яблучний блондіз з корицею: рецепт десерту від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував яблучний блондіз з корицею: рецепт десерту від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий десерт. Скуштуйте і ви такий варіант блондіз із яблуком та пряною корицею!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати яблучний блондіз з корицею.

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Не шарлотка, і не брауні – але солоденький десерт з яблуками, якраз вони зараз в сезоні! Готуємо у вашій улюбленій формі для запікання, духова піч, як завжди, на 180 градусів", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 2 малих яблука
  • 20 г коричневого цукру
  • 1 ч. л. кориці

Інгредієнти для тіста:

  • 85 г м'яке вершкове масло
  • 80 г коричневого цукру
  • 50 г білого цукру
  • 1 яйце
  • 1 ч. л ванільного екстракту
  • 105 г муки

Інгредієнти додатково:

  • 15 г цукру
  • 1 ч.л кориці

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