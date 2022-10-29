Ектор Хіменес-Браво приготував яблучний блондіз з корицею: рецепт десерту від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий десерт. Скуштуйте і ви такий варіант блондіз із яблуком та пряною корицею!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати яблучний блондіз з корицею.

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Не шарлотка, і не брауні – але солоденький десерт з яблуками, якраз вони зараз в сезоні! Готуємо у вашій улюбленій формі для запікання, духова піч, як завжди, на 180 градусів", – коментує кухар.

Інгредієнти:

2 малих яблука

20 г коричневого цукру

1 ч. л. кориці

Інгредієнти для тіста:

85 г м'яке вершкове масло

80 г коричневого цукру

50 г білого цукру

1 яйце

1 ч. л ванільного екстракту

105 г муки

Інгредієнти додатково:

15 г цукру

1 ч.л кориці

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