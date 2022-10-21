Ектор Хіменес-Браво приготував вертуту зі шпинатом: рецепт випічки від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу випічку – вертуту зі шпинатом. Скуштуйте і ви таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати вертуту зі шпинатом.

І ще: Як приготувати картопляні котлети в клярі: оригінальний рецепт

Придумав, як можна полюбити шпинат. Скоріш забирайте рецепт собі! До речі, з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти всередину карамелізовану цибулю з крем-сиром", – коментує кухар.

Інгредієнти на тісто:

500 г борошна

1 ч. л солі

175 мл теплої води

1 ст. л олії соняшникової

Інгредієнти на начинку:

300 г шпинату

50 г цибулі

50 г зелені

100 г домашнього сиру

50 г сметани

Сіль на смак

Запікаємо при 180-200 градусах, залежно від вашої духовки.

До теми: Заправка для борщу на зиму: простий покроковий рецепт