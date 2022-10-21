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Ектор Хіменес-Браво приготував вертуту зі шпинатом: рецепт випічки від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував вертуту зі шпинатом: рецепт випічки від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу випічку – вертуту зі шпинатом. Скуштуйте і ви таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати вертуту зі шпинатом.

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Придумав, як можна полюбити шпинат. Скоріш забирайте рецепт собі! До речі, з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти всередину карамелізовану цибулю з крем-сиром", – коментує кухар.

Інгредієнти на тісто:

  • 500 г борошна
  • 1 ч. л солі
  • 175 мл теплої води
  • 1 ст. л олії соняшникової

Інгредієнти на начинку:

  • 300 г шпинату
  • 50 г цибулі
  • 50 г зелені
  • 100 г домашнього сиру
  • 50 г сметани
  • Сіль на смак

Запікаємо при 180-200 градусах, залежно від вашої духовки.

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